«Fabienne» wartet auf den Festsieger

Abendschwinget am 28. Juni auf der Allmend Möhlin: Jeder Veranstalter eines Schwingfestes ist stolz, wenn er einen prächtigen Lebendpreis präsentieren darf. So zeigt sich auch der Gabenchef vom diesjährigen Abendschwinget, André Reuter, erfreut über den Lebendpreis. Weiter winken den Athleten Einheitspreise, Geldpreise und Zweige.

Ludwig Dünner

In rund zwei Wochen ist es soweit und die Allmend in Möhlin verwandelt sich einmal mehr in eine Schwingarena. Es werden am Samstag, 28. Juni, rund 120 Nachwuchsschwinger und 60 Aktivschwinger erwartet. Neben den Schwingern werden die Steinstösser auf der Allmend im Einsatz sein.

Lebendpreis gedeiht in Möhlin

Das Organisationskomitee vom Abendschwinget in Möhlin ist nach wie vor erfreut, dass es für den Tagessieger wiederum einen Lebendpreis präsentieren darf. Ebenfalls bereits zur Tradition gehört, dass der Lebendpreis in Möhlin gross wird. Auf dem Möhliner Tannenhof wächst bei Katharina, Hans und David Metzger das Rind «Fabienne» heran. Als Züchter des «Red Angus»- Rinds ist David Metzger eingetragen. Es stammt von der Mutter «Franca» und dem Vater «Odino» ab. Dem am 19. Oktober 2024 geborenen Jungtier kommt die Siegerpreisehre dank der Mahrer Treuhand AG in Möhlin zu. «Fabienne» wird mit viel Sorgfalt auf seinen Auftritt am 28. Juni vorbereitet. Alle Aktivschwinger werden um gute Ränge und Bargeldpreise kämpfen.

Zweige für die Jungschwinger

Ebenfalls bereits Tradition ist, dass die Nachwuchsschwinger in Möhlin um das begehrte Eichenlaub kämpfen. Sie starten in vier Kategorien. Es ist damit zu rechnen, dass sich aus den eigenen Reihen rund zwanzig Nachwuchsathleten im Kurzholz messen. Mit Jonas Bühler und Lian Ackermann wird der Schwingklub Fricktal zwei Kandidaten am Start haben, die mit ihren bisherigen Saisonleistungen gezeigt haben, dass sie auch am heimischen Schwingfest um den Tagessieg werden kämpfen können. Neben den Nordwestschweizer Jungschwingern werden Nachwuchsschwinger vom Schwingklub Küssnacht am Rigi und dem Schwingerverband Unterthurgau erwartet. Die Nachwuchsschwinger werden um Zweige kämpfen, welche an etwa 35 Prozent der besten Schwinger pro Kategorie abgegeben werden. Alle Jungschwinger werden sich am Abend ebenfalls auch über einen Einheitspreis freuen dürfen.