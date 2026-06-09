Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ewigi Bausstell

  09.06.2026 Leserbriefe

«Mühsame Baustelle wird bald aufgehoben».
NFZ vom 29. Mai.

3 Arbeiter waren am 3. Juni um 3 Uhr auf der Baustelle in der Hermann-Keller-Strasse zu sehen – die anderen hatten wahrscheinlich gerade Pause. «In den vergangenen ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote