Eva Staubli-Mahrer – eine Bereicherung für den Gemeinderat

Ich unterstütze die Kandidatur von Eva Staubli-Mahrer. Sie bringt Kompetenz und frische Ideen für ein Möhlin des Miteinanders und des Fortschritts und setzt sich für Themen ein, die uns alle betreffen. Besonders wichtig finde ich: Im Gemeinderat fehlt aktuell eine weibliche Stimme. Mit Eva Staubli-Mahrer hätten wir endlich wieder eine engagierte Frau im Gremium – eine Stimme, die zuhört, verbindet und neue Impulse setzt. Sie wäre eine echte Bereicherung für unseren Gemeinderat.

ANITA KYM, MÖHLIN