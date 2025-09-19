Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eva Staubli-Mahrer – eine Bereicherung für den Gemeinderat

  19.09.2025 Leserbriefe

Ich unterstütze die Kandidatur von Eva Staubli-Mahrer. Sie bringt Kompetenz und frische Ideen für ein Möhlin des Miteinanders und des Fortschritts und setzt sich für Themen ein, die uns alle betreffen. Besonders wichtig finde ich: Im Gemeinderat fehlt aktuell ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote