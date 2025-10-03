Es herrscht wieder Eiszeit in Rheinfelden

Emsiges Treiben herrschte am vergangenen Samstag auf der KuBA in Rheinfelden. Kleine und grosse rot-gelbe Gestalten wuselten freudig umher und warteten gespannt auf ihren Einsatz. Immer am ersten Samstag ...

Eine erste Niederlage kann die Freude über den Saisonstart nicht trüben

Emsiges Treiben herrschte am vergangenen Samstag auf der KuBA in Rheinfelden. Kleine und grosse rot-gelbe Gestalten wuselten freudig umher und warteten gespannt auf ihren Einsatz. Immer am ersten Samstag der Herbstferien läutet der EHC Rheinfelden /HC Nordwest United Red seine Saison mit dem traditionellen Fototermin ein. Sämtliche Mannschaften stellen sich auf ihrem Lieblingseis frisch gestylt dem Fotografen Martin Reinhart von Athletixx Photography zum Mannschaftsfoto auf.

Gleich im Anschluss an den Fototermin beginnt für die jüngeren Mannschaften die Intensivwoche. Während der Intensivwoche trainieren sie täglich auf spielerische Weise die Basisfähigkeiten ei nes Eishockeyspielers. A m Montag starteten auch die älteren Spieler in ihre Intensivwoche. Sie feilen jeden Abend an den gleichen Themen wie die jüngeren Mannschaften, jedoch geht es bei ihnen mehr um Details und Feinheiten.

Das erste Heimspiel der Saison 25/26 fand am Sonntag auf der KuBa statt. Die U18 spielte gegen den Meisterschaftsfavoriten Argovia Stars. Die Mannschaft aus der Kantonshauptstadt übernahm von Beginn weg das Zepter, sodass es nach fünf Minuten bereits 0:3 stand. Die Hausherren (und Damen) hatten auch ihre Chancen, doch leider blieb ihnen ein Torerfolg verwehrt. Zu allem Übel verlor der HC NWU Red während des Spiels verletzungsbedingt einen Torwart sowie einen Feldspieler. Das Spiel endete vor 62 Zuschauern mit 0:18 aus Rheinfelder Sicht.

Die nächsten Meisterschaftsspiele: U14: Sonntag, 5. Oktober 2025, 13.30 Uhr auswärts in Basel, Kunsteisbahn St. Margrethen; U16: Sonntag, 5. Oktober, 17.30 Uhr, Heimspiel in Rheinfelden; U18: Samstag, 4.Oktober, 17.15 Uhr, Heimspiel in Rheinfelden