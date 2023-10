Im nächsten Jahr wird in Rheinfelden wieder eine Vorfasnachts-Veranstaltung auf die Beine gestellt. Diese findet am 19. und 20. Januar 2024 im Aurea statt. Die Leitung hat Charly Janser. Er verfügt über viel Erfahrung mit Vorfasnachts-Veranstaltungen in Basel (Mimösli), aber ...