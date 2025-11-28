Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Es darf höher gebaut werden

  28.11.2025 Rheinfelden
Visualisierung: zVg
Visualisierung: zVg

Auf dem Aurica-Areal in Kaiseraugst darf künftig höher gebaut werden. Dies hat die Gemeindeversammlung nach angeregter Debatte beschlossen. Diskussionslos genehmigten die Stimmbürger die Senkung des Steuerfusses auf neu 50 Prozent.

Valentin Zumsteg

Die ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote