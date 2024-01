Die Neue Fricktaler Zeitung wird nächste Woche am Donnerstag und am Freitag an die Abonnentinnen und Abonnenten verteilt. Die nächste Grossausgabe erscheint am Freitag, 5. Januar 2024. (nfz)

Verlag und Redaktion wünschen allen fröhliche und besinnliche Weihnachten. ...