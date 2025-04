Am Dienstag, 15. April, um 19 Uhr, startet die diesjährige Konzertreihe «Musik zum Feierabend» in der Stadtkirche St. Martin in Rheinfelden. Es spielt Friederike Chylek aus Allschwil Werke von William Byrd, Orlando Gibbons and John Bull. Friederike Chylek war Jungstudentin am ...