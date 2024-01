Die Gerichte des Kantons haben ihren neuen Standort in Aarau bezogen. Am letzten Freitag hat die offizielle Eröffnungsfeier des neuen Gerichtsgebäudes in Aarau stattgefunden. Das Bezirksgericht Aarau, das Spezialverwaltungsgericht, die Gerichtsbibliothek und das Konkursamt befinden sich ...