Erneute Niederlage für die Frickerinnen

Am Sonntag trafen die Fricker 2. Liga-Handballerinnen 1 in Wädenswil auf die Spielerinnen der SG Zürisee 1. Die Motivation war gross zwei Punkte zu ergattern, nachdem die Frickerinnen das letzte Meisterschaftsspiel verloren hatten. Leider gab es wieder keine Punkte.

Beide Mannschaften taten sich zu Beginn der Partie schwer und das erste Tor fiel erst in der vierten Minute, zu Gunsten der Frickerinnen. Danach ging es recht ausgeglichen weiter, doch ab der 18. Minute verloren die Fricker Damen, durch einige technische Fehler und Fehlschüsse, den Anschluss. Zur Halbzeit lagen sie 10:16 zurück.

Nach einer Teamansprache des Trainers starteten die Frickerinnen gestärkt und motiviert in die zweite Halbzeit. Sie kamen bis auf 17:19 an die Zürcherinnen heran, mussten diese ab der 38. Minute aber wieder ziehen lassen, denn die technischen Fehler häuften sich erneut. In letzter Sekunde konnten die Frickerinnen das letzte Tor erzielen, das änderte aber nichts an der Niederlage. Die SG Zürisee 1 konnte das Spiel mit 30:25 für sich entscheiden.

Für die Frickerinnen geht es erst am 25. Oktober weiter. Dann findet das Heimspiel gegen die SG Red Dragons im Fricker Ebnet statt. (mgt)