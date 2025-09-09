Erika Kuster für Frick

Es ist höchste Zeit, dass wir im Fricker Gemeinderat frischen Wind bekommen. Wer die aktuellen Herausforderungen kennt – Verkehr, Infrastruktur, Schule, Finanzen – der weiss: Es braucht neue Stimmen, die nicht im alten Trott verharren. Erika Kuster ist genau diese neue Stimme. Sie bringt Erfahrung aus Beruf und Ehrenamt, sie ist vernetzt in Vereinen, kennt die Bevölkerung und hat bewiesen, dass sie zuhören und handeln kann. Besonders überzeugt mich ihr klarer Blick auf die Finanzen. Sie fordert nicht einfach mehr Ausgaben, sondern setzt auf Wirkung: Investitionen mit Weitsicht, die Frick langfristig voranbringen, statt kurzfristig die Kassen zu belasten. Am 28. September gibt es für mich keine Alternative: Erika Kuster gehört in den Gemeinderat. Wer Verantwortung und Lösungen statt Stillstand will, wählt Erika Kuster. Frick steht vor grossen Aufgaben: eine sichere und nachhaltige Mobilität, der Ausbau und die Pflege unserer Infrastruktur, die Unterstützung unserer Schulen und der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Finanzen. Diese Herausforderungen verlangen eine Persönlichkeit mit Erfahrung, Weitsicht und der Fähigkeit, pragmatische Lösungen zu entwickeln. Erika Kuster bringt genau dieses Profil mit. Seit über 20 Jahren ist sie in Frick engagiert, bestens vernetzt und kennt die Anliegen der Bevölkerung. Ihre berufliche Erfahrung als Coachin, Dozentin und Beraterin sowie ihre ehrenamtliche Tätigkeit machen sie zu einer Kandidatin, die zuhört, versteht und handelt. Besonders wichtig: Sie steht für einen wirkungsorientierten Einsatz der Gemeindefinanzen – Investitionen mit Augenmass, die nicht kurzfristig, sondern langfristig Früchte tragen. Darum: Am 28. September Erika Kuster in den Gemeinderat wählen – für ein starkes, zukunftsgerichtetes Frick.

VANESSA MANZ, FRICK