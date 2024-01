Endstation Achtelfinal

Handball, Schweizer Cup: T V Möhlin «Zwoi» verliert gegen SG Yellow/Pfadi Espoirs

Nach dem erfolgreichen Einzug in den Cup-Achtelfinal musste das «Zwoi» am Mittwochabend eine klare Niederlage gegen den NLB-Ligisten Yellow/ Pfadi hinnehmen. Das Zweitliga-Team aus Möhlin verlor mit 11:33 (5:13) und scheidet damit aus dem Schweizer Cup aus.

Christine Steck

Das junge Team von Trainer Stevan Kurbalija kam gut ins Spiel, auch weil die Möhliner Fehler machten. Tazio Baumann, welcher am Schluss elf Treffer aus dreizehn Versuchen für Yellow/ Pfadi verbuchte, eröffnete das Score, ehe Linus Fässler nach sechs Minuten zum 1:3 nachzog. Aber es dauerte nicht lange und die Gäste nutzten fast jeden ihrer Angriffe, um vorne erfolgreich abzuschliessen. Nach den Toren von Fabian Ceppi und Lukas Christen zum 3:5 (11.) und einer Parade von Alain Wenger schlichen sich im Möhliner Angriff erneut Fehler ein, worauf die Gäste mit einem 4:0-Lauf reagierten. Als auch der Siebenmeter, ausgeführt von Nelio John, vom überragend haltenden Marcel Schäpper pariert wurde, nahm Möhlins Coach Zoltan Majeri die Auszeit. Sandro Caminada, Gabriel Intlekofer und Lukas Christen bekamen eine Pause und im Gegenzug wurden Manuel Csebits, Sandro Soder und Raphael Brodmann eingewechselt. Es dauerte vier Minuten, bis Fabian Ceppi per Gegenstoss zum 4:10 traf. Danach klaute Brodmann den Ball und Csebits erzielte den fünften Treffer für Möhlin zum späteren Pausenstand von 5:13. Zuvor kam es zu einem Spielunterbruch, Gian-Luca Bühlmann hatte einen üblen Schlag abbekommen, musste behandelt werden und den Rest der Partie von der Bank aus verfolgen.

Yellow/Pfadi dominierte das Spiel

Bis zur ersten Halbzeit liess die Abwehr «nur» dreizehn Treffer zu, das änderte sich nach dem Wiederanpfiff. Der NLB-Tabellensechste schaltete nun einen Gang höher. Nebst Tazio Baumann setzte sich auch Henri Dörflinger durch und so lag ihr Team mit 17:5 vorne, ehe Fabian Ceppi, sehr zur Freude der 250 Zuschauenden, den nächsten Treffer erzielte. Unter dem Stichwort Tempohandball zelebrierten die Jungs von Kurbalija die konsequente Chancenauswertung. Sie waren schnell auf den Beinen und kamen mal um mal zu sehenswerten Treffern. Doch das Heimteam versuchte, dranzubleiben und begeisterte in der 41. und 43. Minute durch Tore von Nico Hürbin und Nelio John zum 9:20. Die Gäste fanden aber zusehends noch besser in die Partie, spielten mit viel Freude und Leichtigkeit, was ihnen vorne tolle Treffer bescherte und hinten zu einer zupackenden Abwehr verhalf. Aus einem 10:24 (48.) wurde so bis zur letzten Spielminute ein 11:33 und die Gäste mit dem Erreichen des Cup-Viertelfinals belohnt.

Nachgefragt bei Manuel Csebits

Nach dem Spiel gab Möhlins Rückraumspieler Manuel Csebits zu Protokoll: «Wir haben uns einen besseren Start vorgenommen, um optimal ins Spiel zu kommen. Das ist uns leider nicht gelungen und die Fehler wurden sofort bestraft. Andererseits spielten wir gegen eine der besten Nachwuchsabteilungen der Schweiz, die eine starke Defensivarbeit gezeigt hat. In der zweiten Spielzeit haben wir dann zu viele Bälle hergegeben, zu viele Fehler gemacht.» Csebits bedauert in diesem Zusammenhang, dass das Team doch in den letzten Wochen ein paar verletzungsbedingte Abgänge zu verzeichnen hatte und die Kontinuität, die Spielabläufe gelitten hätten. Abschliessend fügt er an, dass die Mannschaft aber auch stolz sei, es überhaupt bis in den Cup-Achtelfinal geschafft zu haben.

Möhlin mit: Wenger (6/26, 24%), Metzger (1/14, 8%); Ceppi (3), Christen (1), Soder, Csebits (1), Fässler (2), Hürbin (2), Caminada, Intlekofer, John (2), Lüthy, Brodmann, Zimmermann.