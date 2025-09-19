Die Kandidatur von Eva Staubli-Mahrer bietet unserer Gemeinde Möhlin die Chance, endlich wieder eine kompetente und engagierte Frau in den Gemeinderat zu wählen. Mit ihrem beruflichen Hintergrund, ihrem Verantwortungsbewusstsein sowie ihrer offenen und interessierten ...

Die Kandidatur von Eva Staubli-Mahrer bietet unserer Gemeinde Möhlin die Chance, endlich wieder eine kompetente und engagierte Frau in den Gemeinderat zu wählen. Mit ihrem beruflichen Hintergrund, ihrem Verantwortungsbewusstsein sowie ihrer offenen und interessierten Persönlichkeit bringt Eva die besten Voraussetzungen für diese wichtige Aufgabe mit. Alle, die Eva kennen, wissen, dass sie aufmerksam zuhören, sachlich diskutieren, lösungsorientiert handeln und anpacken kann. Mit Eva haben wir die Möglichkeit, unseren Gemeinderat mit einer neuen Perspektive und Weitblick zu stärken. Ich empfehle Ihnen von Herzen, schenken Sie Eva Staubli-Mahrer Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für den Gemeinderat Möhlin.

ROSI URICH KÄSER, MÖHLIN