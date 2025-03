Elfingen: Heftige Frontalkollision

Ausserhalb von Elfingen prallten am Samstagmittag zwei Autos heftig frontal zusammen. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Schaden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag, 1. März 2025, kurz nach zwölf Uhr auf der Ausserortsstrecke zwischen Elfingen und der Ampfernhöhe. Dabei stiessen gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau ein Opel Corsa sowie ein VW Touran heftig frontal zusammen.

Eine erwachsene Person sowie ein Kind, in dem mit sechs Personen besetzten VW-Minivan, wurden leicht verletzt. Wie sie wurde auch der Lenker des Opels zur Kontrolle ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Nach ersten Erkenntnissen war der von einem 76-Jährigen gelenkte Opel aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Die querstehenden Unfallwagen blockierten die Strasse vollständig. Bis die Unfallstelle kurz nach 14 Uhr geräumt war, leitete die Feuerwehr den Verkehr örtlich um. (mgt)