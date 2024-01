Eisschollen zerschlugen Frontscheiben

Am Montag um 11.40 Uhr sind auf der Autobahn A3 bei Rheinfelden grosse Eisstücke vom Dach eines Lastwagens auf das nachfolgende Fahrzeuge gefallen. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Bereits zuvor, um 10.20 Uhr, meldete der Lenker eines Sattelschleppers, dass ihm auf der Suhrentalstrasse in Kölliken eine Eisscholle von einem entgegenkommenden Fahrzeug auf seine Frontschutzscheibe gefallen sei. Die Temperaturen sinken und das Wasser auf den Dächern von Lastwagen, Anhängern, aber auch Lieferwagen gefriert zu einer dicken Eisschicht. Sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt, beginnen sich diese Brocken zu lösen und fallen auf die Strasse. Das damit einhergehende Unfallrisiko ist erheblich. Die Kantonspolizei Aargau erinnert Last- und Lieferwagenfahrende sowie deren Arbeitgebenden an ihre Sorgfaltspflichten. Jedes Fahrzeug sollte vor Antritt der Fahrt kontrolliert und überprüft werden und von Schnee sowie Eisschollen befreit sein. An kalten Wintertagen legt die Kantonspolizei ein Augenmerk auf diese Problematik und überprüft gezielt den Schwerverkehr. Fehlbare Lenkende werden verzeigt, als Folge droht ihnen der Entzug des Führerausweises. (mgt/nfz)