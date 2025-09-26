Eishockey: Saisonstart für die Junioren

Das Spiel der U16 fand in Laufen gegen den Vereinsrivalen HC NWU blue statt und ging deutlich mit 1:14 verloren. In den ersten 40 Minuten ...

Es ist wieder Eiszeit für die Junioren des HC NWU red (EHC Rheinfelden). Am vergangenen Sonntag fanden die ersten Spiele der U16 und U18 statt.

Das Spiel der U16 fand in Laufen gegen den Vereinsrivalen HC NWU blue statt und ging deutlich mit 1:14 verloren. In den ersten 40 Minuten kämpften die Rheinfelder tapfer, aber glücklos. Fünf Pfostenschüsse und nur ein Tor waren das Resultat aus Rheinfelder Sicht nach zwei Dritteln. Im letzten Drittel ging dem Team um Coach Carlo Werne die Luft aus und der Gegner konnte das Derby mühelos und deutlich für sich entscheiden.

Die Jungs und Mädels der U18 um Coach Hans Engel reisten zum Saisonstart ins Tessin nach Faido zum HC Rivers. In einem an Strafen reichen Spiel gingen die Tessiner früh in Führung. Doch im zweiten Drittel wurde der Kampf der Rheinfelder belohnt. Sie konnten nicht nur ausgleichen, sie gingen sogar in Führung. Diese Führung gaben sie bis zum Ende des Spiels nicht mehr aus der Hand und konnten mit einem 4:2-Sieg die Heimreise antreten. (mgt)