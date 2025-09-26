Immobilien
Eishockey: Saisonstart für die Junioren

  26.09.2025 Rheinfelden

Es ist wieder Eiszeit für die Junioren des HC NWU red (EHC Rheinfelden). Am vergangenen Sonntag fanden die ersten Spiele der U16 und U18 statt.

Das Spiel der U16 fand in Laufen gegen den Vereinsrivalen HC NWU blue statt und ging deutlich mit 1:14 verloren. In den ersten 40 Minuten ...

