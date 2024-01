Eintauchen in die Welt der Briefmarken

Die 34. Briefmarkenbörse im Bahnhofsaal Rheinfelden wird am Freitag, 29. Dezember, durchgeführt. Neu ist sie von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Neben Briefmarken und interessanten Briefen findet man auch Ansichtskarten und Münzen. Aufgelegt wird der neue «Fricktaler Philatelist 2024». Der erste Artikel befasst sich mit dem 40. Geburtstag des Briefmarkenclubs Rheinfelden. Der zweite handelt von Minnesängern, die auf Briefmarken von Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz erschienen sind (ein 2. Teil nächstes Jahr). Der dritte ist die Fortsetzung des Artikels «Salz im Fricktal» und behandelt die weiteren Badhotels in Rheinfelden, die Solebäder anboten. Neben Vereinsinterna ist auch das neue Jahresprogramm 2024 ersichtlich. Die Ausstellung findet wieder digital statt. Per Computer und Beamer zeigen die Veranstalter mehrheitlich Ansichtskarten und Blocks als grössere Einheiten und damit die Faszination des Briefmarken- und Ansichtskartensammelns. Zu sehen sind Ansichtskarten von 1929, als der Rhein gefroren war. Chinesische Tierzeichen, prähistorische Tiere, die ersten Marken mit Schweizer Währung von Liechtenstein, und so weiter. Wie immer kann am Vereinstisch auch Rat zu Sammlungen geholt werden. Das Café lädt zum Verweilen und Fachsimpeln ein. Der Eintritt ist frei. (mgt)