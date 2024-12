Kirchenkonzert der Stadtmusik Laufenburg

Die Stadtmusik Laufenburg bereitet sich zurzeit intensiv auf das Kirchenkonzert vor, das am 2. Adventssonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Johann in Laufenburg stattfinden wird. Unter der neuen Leitung von Reto Borer ...