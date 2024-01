Viel Publikum an der Laufenburger Altstadtweihnacht

Organisatoren und Standbetreiber sind zufrieden

«Petrus meint es nach den heftigen Regenfällen gut mit uns,» sagte Stadtammann Herbert Weiss an der Eröffnung der diesjährigen Altstadtweihnacht. Das trockene Wetter veranlasste dann auch viele Leute zu einem Besuch der «märchenhaften Altstadtweihnacht beider Laufenburg», wie der Anlass im Netz angepriesen wurde. Schon am Freitagabend war der Gang über die Laufenbrücke zeitweise etwas stockend, was die gute Stimmung auf beiden Seiten des Rheins aber keineswegs trübte. Andrea Baumann, Leiterin TouristInfo, schätzt, dass auf die drei Tage verteilt rund 15 000 Besucher und Besucherinnen durch die romantisch beleuchteten Gassen streiften.

Auch das Programm liess sich in der Tat sehen. Wie jedes Jahr wurde ein vielfältiges Musikprogramm präsentiert; von Klassik und mittelalterlichen Klängen über Unterhaltungsmusik zu Chor- und A-Capella-Gesang. Gerade die Kinderchöre zogen viel Publikum an, und stolze Eltern und Verwandte hielten den Auftritt der jungen Sängerinnen und Sänger auf dem Handy fest.

Die Speise- und Getränkekarten liessen ebenfalls keine Wünsche offen. Die auf 33 Stände verteilten Anbieter und das lokale Gewerbe zeigten sich am Sonntag sehr zufrieden. Viele Gäste nahmen die Gelegenheit für den Einkauf von schönen Last-Minute-Geschenken wahr und wärmten sich zum Beispiel bei einem Glühwein auf, der, wen wunderts, reichlich angeboten wurde. Herbert Weiss zog ebenfalls ein positives Fazit: «Die Organisation eines solchen Anlasses bedeutet sehr viel Arbeit. Viele opfern einen grossen Teil ihrer Freizeit für den Aufbau der Infrastruktur und die Dekoration der Altstadt. Es hat sich einmal mehr gelohnt.»

Text und Fotos: Jean-Marc Felix