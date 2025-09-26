Einer hat mal gesagt, man könne sich nie sicher sein

Es gibt den Wahlkampf und es gibt die Kampfwahl. Beides klingt vielleicht martialischer, als es ist – zumindest solange es dabei anständig und ...

Am Sonntag wird in Möhlin gewählt und dann ausgezählt. Es ist noch nicht zu spät.

Ronny Wittenwiler

Es gibt den Wahlkampf und es gibt die Kampfwahl. Beides klingt vielleicht martialischer, als es ist – zumindest solange es dabei anständig und fair zu- und hergeht. Das war in Möhlin der Fall und das wird es wohl auch bleiben, bis am Sonntagmorgen die Wahlurne schliesst und dann ausgezählt ist.

Möhlin hat also nach einem gemächlichen Start ins Gemeinderatswahljahr seine Kampfwahl bekommen. Sieben Personen sind es schliesslich geworden, die sich um einen der fünf Sitze im Gemeinderat für die Amtsperiode 2026-2029 bewerben. Das ist erstens erfreulich, und zweitens – gerade in einer Zeit, in der man sich gut und gerne mal im Ton vergreift und politische Angriffe mit persönlichen verwechselt werden – nicht selbstverständlich.

Durch den Verzicht von Gemeindeammann Markus Fäs (SP) auf eine weitere Amtsperiode bekommt Möhlin ab Januar 2026 – nebst einem neuen Gemeindeammann – mindestens einen neuen Gemeinderat oder eine neue Gemeinderätin. Theoretisch könnte es sogar zwei oder gar drei neue Gemeinderatsmitglieder geben – was bedeuten würde, dass neben Fäs, der «freiwillig» geht, auch einer oder zwei Bisherige unfreiwillig Federn liessen. Gibt es also Überraschungen? Um das geklärt zu bekommen, übermorgen Sonntag, gilt es zuerst einmal zu hinterfragen, ab welchem Punkt (besser: ab wie vielen Neugewählten) man überhaupt von einer Überraschung sprechen kann. Einer hat mal gesagt: «Man kann sich bei Wahlen nie sicher sein.» Das war vor vier Jahren, kurz nach der Entscheidung.

Damals lag die Stimmbeteiligung bei 47,1 Prozent. Allein die Bereitschaft aller aktuellen sieben Kandidierenden, sich für ein Amt überhaupt zur Verfügung zu stellen, verdient Respekt. Diesen zollt am besten, wer überhaupt erst wählen geht. Es ist noch nicht zu spät.