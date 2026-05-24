Im Rheinfelder Begegnungszentrum Drei Könige wird am 27. Mai eine Jobbörse durchgeführt. Diese richtet sich nicht nur an Gef lüchtete, sondern an alle, die in der Altersbetreuung tätig sein wollen. Auch Pensionierte können sich engagieren. (vzu)

Im Rheinfelder Begegnungszentrum Drei Könige wird am 27. Mai eine Jobbörse durchgeführt. Diese richtet sich nicht nur an Gef lüchtete, sondern an alle, die in der Altersbetreuung tätig sein wollen. Auch Pensionierte können sich engagieren. (vzu)

«Wir wollen den Menschen eine Perspektive geben»



Jobbörse im Begegnungszentrum Drei Könige in Rheinfelden

Das Rheinfelder Begegnungszentrum Drei Könige ist ein Treffpunkt und ein Ort der Integration. Am 27. Mai wird dort eine Jobbörse durchgeführt. Diese richtet sich nicht nur an Geflüchtete, sondern an alle, die in der Altersbetreuung tätig sein wollen.

Valentin Zumsteg

Es wird gekocht, unterrichtet und diskutiert. Im ehemaligen Hotel Drei Könige in Rheinfelden spielt das Leben in all seinen Facetten. Das Begegnungszentrum hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Treffpunkt entwickelt, wo Geflüchtete und Einheimische gemeinsam mithelfen und mitarbeiten. Die Integration geschieht hier fast nebenbei. Bald wird es dort – nach einer längeren Pause – wieder eine Jobbörse geben.

«Bedarf fast unbegrenzt»

Am 27. Mai ab 16 Uhr sind alle eingeladen, die gerne in der Altersbetreuung oder -pf lege arbeiten möchten. Die Firma Dovida sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Wir freuen uns, wenn wir neue Betreuerinnen und Betreuer gewinnen können. Gleichzeitig wollen wir den Menschen, die wir anstellen, eine Perspektive geben», erklärt Pia Meinzer. Sie ist Niederlassungsleiterin der Dovida Seniorendienste Schweiz AG in Basel. Zusammen mit ihrem Team wird sie am 27. Mai bei der Jobbörse in Rheinfelden dabei sein und Gespräche mit Interessierten führen. «Unser Bedarf an Betreuerinnen und Betreuern ist fast unbegrenzt. Wir sind offen für alle. Bei uns kann man sich die Arbeit sehr flexibel einteilen», betont Meinzer. Voraussetzung für eine Anstellung als Betreuerin sind gute Deutschkenntnisse und Freude an der Arbeit mit Menschen. «Wir können eine interessante und sinnstiftende Tätigkeit bieten. Wenn jemand eine Pflegeausbildung hat, umso besser. Wir brauchen aber Mitarbeitende aus allen Richtungen», so Meinzer. Das Alter spiele keine Rolle, auch Menschen im Pensionsalter können sich bei Dovida in der Betreuung engagieren, wenn sie das möchten. «Unsere älteste Mitarbeiterin ist über 80 Jahre alt», erzählt Pia Meinzer. Dovida biete Ausund Weiterbildungen, damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterentwickeln können.

Alle willkommen

Markus Schröder von der Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit und Schutzsuchende der Stadt leitet das Begegnungszentrum Drei Könige. Er freut sich, dass mit Dovida ein Partner für die Jobbörse gefunden werden konnte, der auch ältere Leute einstellt. Eine Ukrainerin, die zuvor während rund eineinhalb Jahren arbeitslos war, konnte er bereits an Dovida vermitteln. Die Jobbörse im Drei Könige richtete sich aber nicht nur an Geflüchtete, auch Einheimische können daran teilnehmen, wie Schröder betont. Er hofft, dass sich rund 50 Personen anmelden werden.

Jobbörse im Begegnungszentrum Drei Könige in Rheinfelden. Schwerpunkt Betreuung und Pflege. Mittwoch, 27. Mai, 16 Uhr. Die Platzzahl ist beschränkt, eine Anmeldung erwünscht: markus.schroeder@rheinfelden.ch