Eine Perspektive geben

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  24.05.2026 Rheinfelden
Markus Schröder leitet das Begegnungszentrum Drei Könige. Er ist der Organisator der kommenden Jobbörse. Foto: Valentin Zumsteg
Markus Schröder leitet das Begegnungszentrum Drei Könige. Er ist der Organisator der kommenden Jobbörse. Foto: Valentin Zumsteg

Im Rheinfelder Begegnungszentrum Drei Könige wird am 27. Mai eine Jobbörse durchgeführt. Diese richtet sich nicht nur an Gef lüchtete, sondern an alle, die in der Altersbetreuung tätig sein wollen. Auch Pensionierte können sich engagieren. (vzu)

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