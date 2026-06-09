Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Einbürgerungen durch Gemeindeversammlungen

  09.06.2026 Laufenburg

Die Mitte Laufenburg zu den Gemeindetraktanden

Die Mitglieder der Mitte Laufenburg haben an ihrer Versammlung vom 29. Mai die Traktanden der kommenden Gemeindeversammlung diskutiert. Die Versammlung unterstützt die Traktanden, verlangt aber Änderungen bei der revidierten ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote