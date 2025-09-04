Ein Theaterstück über die Magie der Freundschaft

Der Schjkk-Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur lädt zu einer besonderen Theateraufführung ein: Am 10. September um 15 Uhr wird in der Kapuzinerkirche Rheinfelden das bezaubernde Stück «Bruno Hasenkind» aufgeführt. Ein humorvolles und ...

Der Schjkk-Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur lädt zu einer besonderen Theateraufführung ein: Am 10. September um 15 Uhr wird in der Kapuzinerkirche Rheinfelden das bezaubernde Stück «Bruno Hasenkind» aufgeführt. Ein humorvolles und einfühlsames Abenteuer, das Kinder und ihre Familien in die Welt der Fantasie und der besonderen Freundschaften entführt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Bruno, der Schulhauswart, der für Ordnung und Sauberkeit im Kindergarten und Schulhaus sorgt. (mgt)

Interessierte können die Karten direkt an der Tageskasse erhalten oder per Mail reservieren info@schjkk.ch