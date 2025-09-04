Immobilien
Ein Theaterstück über die Magie der Freundschaft

  04.09.2025 Rheinfelden

Der Schjkk-Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur lädt zu einer besonderen Theateraufführung ein: Am 10. September um 15 Uhr wird in der Kapuzinerkirche Rheinfelden das bezaubernde Stück «Bruno Hasenkind» aufgeführt. Ein humorvolles und ...

