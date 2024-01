Ein «Strolch» im Kornhauskeller

Das neue Jahresprogramm im Fricker Kornhauskeller wird am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, von Christoph Simon mit seinem fünften Bühnenprogramm «Strolch» eröffnet.

«Strolch» ist ein Solo-Kabarett-Stück über die Zwickmühlen und Verstrickungen eines Midlife Cowboys. Bis ein Betrügerring versucht, die Leute im Quartier auszunehmen. Nicht mit dem Strolch!

Die Geschichte spielt in einem Wohnquartier und im Zentrum: Die Kaffee-Bar ist ein Durchgangsheim für Einheimische und Angereiste aus der Region, ein Büro für Online-Broker, Studierende im Chat, Mütter in der Stillpause, Väter im Versteck. Inmitten des alltäglichen Treibens: Der Strolch. Ein freier Zeitungsmitarbeiter. Er ist Vater dreier Töchter von drei verschiedenen Müttern. Die Töchter finden ihn peinlich und uncool. Aber er lässt sich nicht davon abbringen, ihnen dabei zu helfen, mit den Hürden einer ganz normalen Jugend fertig zu werden. Ein Midlife Cowboy also. Überzeugt davon, dass ab heute alles anders wird. Es sind keine Global Players, von denen im «Strolch» erzählt wird. Und doch – bestenfalls führt uns die Geschichte im genussvollen Tempo vom stressigen, mitunter kühlen, befremdlichen Hier und Jetzt in ein auch mögliches Hier und Jetzt, das Menschlichkeit und solidarisches Handeln verspricht. Nicht alles kommt gut, aber Miteinander kommt es besser.

Christoph Simon (*1972) ist ein Berner Schriftsteller, Slam-Poet und Kabarettist mit Humor und Melancholie. Seine Romane und Texte sind in neun Sprachen übersetzt und mit Preisen ausgezeichnet worden. Er ist Gewinner des Salzburger Stiers, zweifacher Schweizer Meister im Poetry Slam und Oltner Kabarett-Casting Sieger. 2013 brachte er sein erstes kabarettistisches Bühnenprogramm auf die Bühne und ist seither in Kleintheatern des gesamten deutschsprachigen Raums unterwegs – jetzt erstmals im Fricker Kornhauskeller. (mgt)

www.kulturfrick.ch