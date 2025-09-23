Ein Präsident zum Zuhören und Anpacken

Als ältere Einwohnerin unserer Gemeinde habe ich im Laufe meines Lebens schon viele Gemeinderäte und Präsidenten erlebt. Umso wichtiger ist es mir, dass wir Menschen wählen, die ...

Zu den Kaiseraugster Gemeinderatswahlen vom 28. September.

Als ältere Einwohnerin unserer Gemeinde habe ich im Laufe meines Lebens schon viele Gemeinderäte und Präsidenten erlebt. Umso wichtiger ist es mir, dass wir Menschen wählen, die nicht nur reden, sondern zuhören und mit ihrer Erfahrung Orientierung geben können. Bei Oliver Jucker sehe ich genau diese Qualitäten: Er ist geradlinig und bringt seine Anliegen klar und verständlich zum Ausdruck. Gleichzeitig nimmt er sich Zeit, anderen zuzuhören – und zwar nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen. Das habe ich selbst erfahren dürfen. Was mir besonders gefällt: Er ist lösungsorientiert. Statt lange über Probleme zu diskutieren, sucht er nach Wegen, die für alle gangbar sind.

Seine Lebenserfahrung hilft ihm dabei, Zusammenhänge zu erkennen und auch schwierige Situationen realistisch einzuschätzen. Ich schätze an Oliver Jucker, dass er seine Umgebung aufmerksam wahrnimmt und Menschen gut einschätzen kann. Gerade in einer Führungsposition ist diese Fähigkeit unbezahlbar. Für mich steht deshalb fest: Oliver Jucker ist die richtige Wahl für den Gemeinderat und das Gemeindepräsidium.

DORIS REINHARDT, KAISERAUGST