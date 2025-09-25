Ein neuer Blick auf das Älterwerden

Was für ein tiefgründiger und inspirierender Nachmittag der Senioren für Senioren Möhlin: Der Theologe und Ethiker Heinz Rüegger eröffnete mit seinem Vortrag zur «Lebenskunst des ...

«Lebenskunst des Alter(n)s»: ein inspirierender Vortrag

Was für ein tiefgründiger und inspirierender Nachmittag der Senioren für Senioren Möhlin: Der Theologe und Ethiker Heinz Rüegger eröffnete mit seinem Vortrag zur «Lebenskunst des Alter(n)s» eine inspirierende und tiefgründige Perspektive auf das Älterwerden.

Statt das Alter zu verdrängen oder zu bekämpfen, lädt Rüegger dazu ein, diese Lebensphase aktiv und bewusst zu gestalten – mit all ihren Herausforderungen und Möglichkeiten.

Pro- statt Anti-Aging!

Im Zentrum seines Vortrags steht die Paradoxie des Alterns: Wir wollen lange leben, aber nicht alt sein. Während Anti-Aging das Altern zu verhindern oder zu kaschieren versucht, plädiert Rüegger für ein Pro-Aging-Verständnis, das Altern als natürlichen, lebenslangen Entwicklungsprozess begreift. Altern sei keine Phase des Stillstands, sondern eine Chance zur Weiterentwicklung. Die Einstellung zum Alter beeinflusse massgeblich, wie wir altern. Jede Lebensstufe habe ihre eigene Bedeutung und verdiene es, bewusst gelebt zu werden.

Besonders eindrücklich waren die Impulse, die Rüegger für ein erfülltes und psychisch gesundes Alter präsentierte, so etwa «Kreatives Tun» (aktiv bleiben durch Hobbys, Kultur, Musik, Reisen), «Kontakte pflegen» (Einsamkeit vermeiden, Zugehörigkeit erleben) oder «Resilienz entwickeln» (Herausforderungen annehmen, seelische Stärke fördern) und das «Ja zum eigenen Leben» (Lebensbilanz ziehen, Sinn finden, Selbstwert stärken).

Abgerundet wurde der Vortrag durch Zitate von Hermann Hesse und Wilhelm Schmid, die die Bedeutung des Alterns als Teil des Lebens unterstreichen. Dasjenige von Heinz Rüegger – «Leben heisst altern. Das geht uns alle an. Sich darauf einzulassen, lohnt sich und kann spannend sein» – ist besonders nachhaltig geblieben. (mgt)