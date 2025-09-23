Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ein JA für den Projektierungskredit – Eine Investition in unsere Zukunft

  23.09.2025 Leserbriefe

Am 28. September wird in Frick über den Projektierungskredit für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle mit Schulräumen abgestimmt. Dieses Projekt wird unsere Schule, unsere Vereine und unsere Gemeinde über Jahre hinweg prägen. Das Projekt wurde von ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote