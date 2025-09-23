Ein JA für den Projektierungskredit – Eine Investition in unsere Zukunft

Am 28. September wird in Frick über den Projektierungskredit für den Ersatzneubau der Mehrzweckhalle mit Schulräumen abgestimmt. Dieses Projekt wird unsere Schule, unsere Vereine und unsere Gemeinde über Jahre hinweg prägen. Das Projekt wurde von interdisziplinären Arbeitsgruppen, der Bevölkerung von Frick und von Experten entwickelt, die sich auf Schulraumplanung spezialisiert haben. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich etliche grössere Projekte geleitet und dabei eng mit Fachleuten zusammengearbeitet. Ihre Expertise hat stets zu durchdachten und erfolgreichen Lösungen geführt. Auch bei diesem Projekt haben Fachleute aus der Aargauer Schullandschaft und die Bevölkerung von Frick zusammengearbeitet und die beste Lösung in einem Ersatzneubau der Mehrzweckhalle mit Schulräumen erkannt. Es erstaunt mich, dass nun Stimmen laut werden, die diese von Experten abgestützte Lösung infrage stellen. Das Projekt berücksichtigt nicht nur den starken Bevölkerungswachstum in Frick, sondern bietet auch für unsere Fricker Schüler moderne Schulräume und stärkt das Vereinsleben. Ja, eine hohe Verschuldung der Gemeinde sollte nicht leichtfertig in Kauf genommen werden. Aber gerade in Bildung und Gemeinschaft zu investieren, ist eine weitsichtige Entscheidung für die Zukunft unserer Kinder und unserer Gemeinde. Deshalb stimme ich am 28. September Ja zu diesem Projekt – für eine starke, zukunftsfähige Gemeinde.

MARKUS STIHL, FRICK