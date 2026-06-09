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Ein grosses Ganzes, das zu begeistern weiss

  09.06.2026 Frick
Die kränkelnde Kuh, für einmal von der Lehrperson gespielt, erhält eine homöopathische Dosis von Kaelan.
Die kränkelnde Kuh, für einmal von der Lehrperson gespielt, erhält eine homöopathische Dosis von Kaelan.

Theater und Chor der Oberstufe Frick präsentieren «Rückkehr mit Nebenwirkungen»

Traditionsgemäss schliessen die Schülerinnen und Schüler des Wahlkurses Theater der Oberstufe Frick das Kursjahr mit einer Theateraufführung ab. Dieses Jahr warten sie gleich mit mehreren Neuheiten ...

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