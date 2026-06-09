Traditionsgemäss schliessen die Schülerinnen und Schüler des Wahlkurses Theater der Oberstufe Frick das Kursjahr mit einer Theateraufführung ab. Dieses Jahr warten sie gleich mit mehreren Neuheiten ...

Theater und Chor der Oberstufe Frick präsentieren «Rückkehr mit Nebenwirkungen»

Traditionsgemäss schliessen die Schülerinnen und Schüler des Wahlkurses Theater der Oberstufe Frick das Kursjahr mit einer Theateraufführung ab. Dieses Jahr warten sie gleich mit mehreren Neuheiten auf.

Vreni Weber

Erstens handelt es sich beim Stück «Rückkehr mit Nebenwirkungen», geschrieben von Lehrer Sven Osterholz, um eine Uraufführung. Zweitens werden die seitlichen Bühnenaufgänge in die Inszenierung einbezogen und drittens wird das Stück vom Wahlkurs Chor getragen und untermauert. Lehrperson Bernd Vogel hat die passende Musik ausgewählt und die entsprechenden Chorüberleitungen geschrieben.

Auch wenn es bei den Proben noch da und dort etwas holpert, sind alle Mitwirkenden zuversichtlich, dass bei den Aufführungen am 12. und 13. Juni alles sitzt. Mit schauspielerischem Talent und viel Herzblut feilen sie an Einsätzen und Übergängen und inszenieren so gekonnt ein nicht alltägliches Stück. Dabei runden die Einsätze des Schülerchors das Stück ab. Mit seinen Auftritten an entscheidenden Stellen will der Chor einerseits die Dorfbewohner warnen, andererseits untermalt er das unheilvolle Geschehen.

Durch das Zusammenwirken der beiden Wahlkurse entsteht ein grosses Ganzes, das zu begeistern weiss.

Zur Geschichte

Der Held, Kaelan, kehrt nach drei Jahren in der Fremde in Begleitung der Schwertkämpferin Nuri in sein Heimatdorf zurück. Er, der sich auf das Heimkommen und auf ein Wiedersehen mit seinem Jugendschwarm Maeve gefreut hat, findet jedoch das Dorf in einem düsteren Zustand vor. Den Einwohnern, den Tieren, überhaupt dem ganzen Dorf geht es schlecht. Alles kränkelt vor sich hin. Hilfe verspricht sich die Dorfbevölkerung von einem Magiewaren-Händler. Ob der Appell an die Vernunft der Dorfschenke-Wirtin oder die warnenden Worte der Hellseherin Wirkung zeigen und welche Rolle Kaelan dabei spielt, kann in den Vorstellungen live erlebt werden.

«Rückkehr mit Nebenwirkungen», Aufführungen: 12. Juni, 20.00 Uhr; 13. Juni, 19.00 Uhr, Aula Oberstufenschulhaus Ebnet Frick, Entritt frei, Kollekte.