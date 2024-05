Liebe Leseinnen und Leser, seit nunmehr mehr als einem halben Jahr ist die Lichtsignalanlage Rheinfelden-Ost in Betrieb: die Versprechungen des ASTRA haben sich nicht erfüllt: Der Verkehr staut sich zur Rushhour immer noch auf der Nationalstrasse mit dem Unterschied, dass es nun auch noch zu einen Rückstau von Magden her kommt. Bravo! Von Seiten ASTRA heisst es «das ASTRA prüft kurzfristige Optimierungsansätze mit höheren Verkehrszahlen». Wir Magdener sind die Leitragenden. Von Magden her kommend ist zudem die Abzweigung Richtung Feldschlösschen zu kurz geraten, so dass sie regelmässig von Lastwagen blockiert wird. Meiner Meinung nach hätte es die Signalanlage Richtung Feldschlösschen gar nicht gebraucht. Das Ganze ist ein Desaster, auch wenn dies das ASTRA sicher nicht zugeben wird. Für mich wäre die einzige langfristige gute Lösung ein Doppelkreisel wie bei der Ausfahrt Eiken, aber da können wir noch lange warten.

Ein leidtragender Magdener

DR. MED. BEAT RICKENBACHER, MAGDEN