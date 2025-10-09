Ein Abend mit Blanca Imboden

Am Freitag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, ist die Schweizer Autorin Blanca Imboden in der Stadtbibliothek Rheinfelden zu Gast.

Blanca Imboden ist für unterhaltsame, leichte Lektüre und entsprechend vergnügliche Lesestunden bekannt. Seit ihrem Durchbruchserfolg «Wandern ist doof» aus dem Jahre 2013, der sich vom Best- zum Longseller entwickelte, steht Blanca Imboden als die Schweizer Autorin für Unterhaltungsliteratur und stürmt mit ihren Büchern jedes Mal die Spitzen der Bestsellerlisten. Mit ihren lebensnahen Frauenfiguren, ihrem Gespür für die skurrilen, absurden, aber auch melancholischen Seiten des Alltags und mit ihrem Humor begeistert sie Leserinnen und Leser im deutschsprachigen Raum. Ihr aktuelles Buch heisst «Schlaflos in Seelisberg» und im November wird ihr Weihnachtsroman «Der fünfte Advent» erscheinen. Die sympathische Autorin aus der Innerschweiz liest aus Büchern und Kolumnen und erzählt von ihrem Leben und Schreiben. Die Veranstaltung ist kostenlos. Allerdings ist die Anzahl der Plätze begrenzt. Gratiseintritte können direkt über www.eventfrog.choderüber das Stadtbüro Rheinfelden bezogen werden. (mgt)