Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eigenmietwert beibehalten

  19.09.2025 Leserbriefe

Bereits die unterschiedlichen Namen für die Abstimmung vom 28. September deuten unterschiedliche Meinungen an. Während die einen von der «Abschaffung des Eigenmietwertes» oder einem fiktiven Einkommen sprechen, sprechen die anderen von einem Systemwechsel bei der ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote