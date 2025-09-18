Immobilien
«Eigenmietwert abschaffen oder nicht?

  18.09.2025 Leserbriefe

Als Unternehmer des Ausbaugewerbes lehne ich die Abschaffung des Eigenmietwertes ab, aus folgenden Gründen: Die Vorlage ist sehr komplex und im Rahmen eines Leserbriefs kaum zu erklären. Mit dem Eigenmietwert wird ein fiktives Einkommen besteuert. Das ist ungerecht. Immerhin ...

