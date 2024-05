Drei Tage Ausnahmezustand

Am zurückliegenden Wochenende fand die achte Ausgabe des Frühlingsfests Frick statt. Der TSV Frick Handball lud «zum goldenen Fuchsbau» ein. Das Fest unter der OK-Leitung von David Hüsser ist bereits weit über das Fricktal hinaus bekannt. Mit namhaften Livebands bringt der TSV Frick Handball den wunderschön geschmückten «Fuchsbau» zum Beben. Am Freitag setzte Réne Hüsser, ehemaliger Präsident vom TSV Frick Handball, den passenden Startschlag mit dem Fassanstich. Darauf folgten drei fast ausverkaufte Tage voller Musik, Tanz, Bier und typisch bayerischem Essen. Die Partyband «Dorfrocker» sorgte am Freitagabend für Stimmung. Die Hausband «Servus aus Tirol» bereitete auch dieses Jahr am Samstagabend wieder ordentlich Freude. Der letzte Tag wurde von der Band Sixpäck eingeläutet. Die Band reiste mit einem Car voller partyfreudiger Leute aus der Ostschweiz an und legte bereits um 11 Uhr los. «Die Draufgänger», welche am Nachmittag zum Schlussbouquet ansetzten, bescherten den Festbesucherinnen und Festbesuchern einen wunderbaren Abschluss des Frühlingsfests Frick 2024.

Über das ganze Wochenende kamen rund 1500 Besucherinnen und Besucher. Von diesen wurden am Sonntag alle, welche den Hattrick absolvierten und alle drei Tage dabei waren, mit einem Geschenk geehrt.

Auf der Website www.fruehlingsfest-frick.ch sind einige Bilder aufgeschaltet. Zudem erscheint ein Kontaktformular, in dem Rück meldungen zum vergangenen Wochenende abgegeben werden können. (mgt)