Drei Siege für Ryburger Jungtambouren

39. Zentralschweizerisches Jungtambouren- und Pfeiferfest in Arth

Sehr motiviert und bestens vorbereitet gingen die rund 20 Ryburger Jungtambouren am 23. September nach Arth-Goldau. Am Samstagmorgen begann das Wettspiel in den fünf verschiedenen Einzelkategorien. Über den ganzen Tag verteilt standen immer wieder Ryburger Jungtambouren im Einsatz. Am Abend gingen sogar zwei Finalwettspiele mit Ryburger Beteiligung über die Bühne. An der Rangverkündung vom Sonntagnachmittag wurde Loris Schaub zum überragenden Sieger der Höchstklasse T1 und zum damit verbundenen Festsieger gekrönt. Sechs Zehntel dahinter klassierte sich Laurin Wittwer auf dem dritten Rang. Ebenso im Finale stand Fabian Bischof, der sich auf dem sehr guten 10. Rang klassierte.

Auch bei den Jüngeren gab es einiges zu bejubeln – mindestens eine Kranzauszeichnung pro Kategorie. Milena Pina (T2) verpasste den Final knapp und klassierte sich auf dem 7. Rang. Benjamin Danninger (T3) klassierte sich auf dem guten 11. Rang. Jacob Dieterlen (T4) erreichte den Final am Samstag und trommelte sich auf den hervorragenden 2. Rang. In der Kategorie T5 krönte sich Nicola de Chiara zum Sieger, Nico Maier belegte den 7. Rang.

In der Kategorie SoloDuo (Tambour & Pfeiffer) starteten vier Ryburger Tambouren. Loris Schaub stand auch in dieser Kategorie zuoberst auf dem Treppchen. Zusammen mit Lisa Buser gewann er die Kategorie mit 1,2 Punkten Vorsprung. Das «reine» Ryburger Duo bestehend aus Yael Kym und Laurin Wittwer belegte den guten 6. Rang.

Nebst den Einzelwettspielen am Samstag standen am Sonntag die Sektionswettspiele auf dem Programm. Unter der Leitung von Jungtambourenobmann Yannick Weis startete eine Sektion in der höchsten Kategorie (S1). Nach drei sehr guten Vorträgen reicht es dieses Jahr für den 5. Rang. In dieser Konstellation hat die Sektion das erste Mal ein Stück aus der höchsten Schwierigkeitsklasse vorgetragen. In der Kategorie S3 stellten die Ryburger unter der Leitung von Werner Zumsteg eine elfköpfige Sektion. Im letzten Jahr reichte es für den 4. Rang – in diesem Jahr mit einem neuen Stück und grossen individuellen Fortschritten erreichte die S3 den Sprung aufs Podest mit dem 3. Rang.

Zusammengefasst sind es vielversprechende Resultate in den Einzelsowie Gruppenkategorien. Mit engagierten Leitern und grosser Motivation freuen sich die Jungtambouren nun schon auf die bevorstehende Fasnacht und auf die Auftritte im eigenen Dorf. (mgt)