Am vergangenen Freitag organisierte der STV Herznach zum ersten Mal die Hallen LMM (Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaften) in Gipf-Oberfrick. Der Wettkampf bestand aus den Disziplinen Pendelstaffette, Medizinballstossen, Froschhupf und Hallen Steeple. In der Kategorie «U20» ...