Das erste Juni-Wochenende stand im DTV und TV Wölflinswil ganz im Zeichen der Aargauer Meisterschaften im Vereinsgeräteturnen in Gränichen. Am Samstag standen die aktiven Turnerinnen und am Sonntag die Jugend im Einsatz. Die Schulstufenbarren-Turnenden zeigten eine tolle Vorrunde ...