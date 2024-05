Drei Fricktaler Jung-Forschende ausgezeichnet

Die Fachjury von Schweizer Jugend forscht prämierte kürzlich die besten 106 Arbeiten des 58. Nationalen Wettbewerbs. Unter den 116 besten Jungforscherinnen und Jungforschern aus der ganzen Schweiz befinden sich auch drei junge Menschen aus dem Fricktal.

Mit dem Attribut «hervorragend» geehrt wurde Kerim Halitoglu (20) aus Rheinfelden. Seine Arbeit, «Design und Bau eines Cargo Shuttle», hat den Sonderpreis «Milset Expo-Sciences Europe (ESE)» der Metrohm-Stiftung, erhalten. Der 19-jährige Rheinfelder Yannis Müller erhielt ein «sehr gut» für seine Arbeit «Das unerschütterliche Fundament». Luna Addi (19) aus Zeiningen schliesslich erhielt ein «gut» für die Arbeit «Relations Between the Riemann Sphere and Models of the Hyperbolic Plane». (mgt)