Am Samstag haben sich 92 Jugendliche mit 84 Projekten aus Deutschschweizer Berufs- und Mittelschulen für das 58. Finale des Nationalen Wettbewerbs 2024 qualifiziert. Unter ihnen Yannis Müller und Kerim Halitoglu aus Rheinfelden, beide Schüler am Gymnasium in Muttenz, sowie Luna ...