Rheinfelden: Diebe gefasst und Diebesgut sichergestellt

Im Rahmen einer Zollkontrolle kontrollierten Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am 28. Februar am Bahnhof Rheinfelden einen 28-jährigen Algerier und einen 17-jährigen Tunesier. Dabei stellten sie fest, dass die beiden Männer mehrere Laptops, Mobiltelefone, Uhren, Schmuck sowie weitere Utensilien zweifelhafter Herkunft mit sich führten. Nach Rücksprache mit der Kantonspolizei Aargau konnten die Gegenstände einem kurz zuvor ebenfalls in Rheinfelden verübten Einbruchdiebstahl zugeordnet werden. Die beiden Tatverdächtigen konnten keine gültigen Reisedokumente für den rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz vorweisen. Das BAZG übergab sie sowie die sichergestellten Gegenstände der Kantonspolizei Aargau für das weitere Verfahren. (mgt)