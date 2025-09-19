Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

DIE WIRTSCHAFT SIND WIR: Politik oder Innovation – was hilft der Wirtschaft mehr?

  19.09.2025 Kolumne

Niklaus Leemann

Manchmal ist es aufschlussreich, in die Ferne zu schauen, um besser vor der eigenen Haustüre zu kehren. Eine aktuelle Studie von Forschenden der Universitäten Peking und Hong Kong, die im prestigeträchtigen Strategic Management Journal publiziert wurde, hat ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote