DIE WIRTSCHAFT SIND WIR: Politik oder Innovation – was hilft der Wirtschaft mehr?

Niklaus Leemann

Manchmal ist es aufschlussreich, in die Ferne zu schauen, um besser vor der eigenen Haustüre zu kehren. Eine aktuelle Studie von Forschenden der Universitäten Peking und Hong Kong, die im prestigeträchtigen Strategic Management Journal publiziert wurde, hat nämlich Erstaunliches gezeigt: Chinesische Firmen, die enge Kontakte zu Politikern verloren haben – etwa weil diese im Zuge von Anti-Korruptionskampagnen abgesetzt wurden – begannen plötzlich mehr Patente anzumelden. Nicht weniger, wie man vielleicht erwarten würde, sondern mehr.

Die Erklärung ist so einfach wie entlarvend: Wer in gemütlicher Nähe zu den Mächtigen sitzt, kann sich im Zweifel eher auf Aufträge, Subventionen oder Schutz vor Konkurrenz verlassen. Das macht bequem. Fällt diese «politische Versicherung» weg, müssen Firmen im Markt bestehen – und dafür braucht es Innovation.

Das gibt auch uns zu denken. Die Versuchung, das Wohl von Unternehmen über politische Beziehungen abzusichern, ist auch bei uns nicht unbekannt. Ob bei Bewilligungsverfahren, Fördergeldern, Steuervorteilen ja bis zur Extraportion Fürsorge für ganze Sektoren: Der direkte Draht zur Politik kann manchmal mehr Gewicht haben als eine gute Idee. Doch jede Stunde, die eine Unternehmerin in Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern investiert, verbringt sie nicht im Labor oder in der Werkhalle. Innovation entsteht nicht durch Netzwerke zur Politik, sondern durch tüftelnde Ingenieure, mutige Gründerinnen und kluge Köpfe in den Betrieben.

Für die Politik wiederum bedeutet das: Sie sollte weniger auf Nähe zu wenigen setzen, stattdessen konsequent gute Rahmenbedingungen für alle schaffen – Wettbewerb, schlanke Prozesse, verlässliche Regeln. Denn Wettbewerb zwingt zum Besseren. Und wenn Unternehmen wissen, dass nicht die Nähe zur Politik zählt, sondern die Qualität des Produkts, dann blüht die Innovationskraft.

In der Kolumne «Die Wirtschaft sind wir» beschreibt der Ökonom und

Unternehmensberater Niklaus Leemann, wie die Wirtschaft fester Bestandteil unserer Gesellschaft und unseres

Lebens ist.