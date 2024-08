Der Schwingklub Fricktal lud die Fricktaler Kinder zu einem Einblick in den Schwingsport ein. Auf dem Brachmatthof in Frick konnten über 30 Kinder das erste Mal im Sägemehl Zweikämpfe austragen. Auch die Fricktaler Jung- und Aktivschwinger trainierten in den Sommerferien ...