An diesem Wochenende beginnt die Sommerzeit. In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Man «verliert» also eine Stunde. Am 27. Oktober 2024 um 3 Uhr endet die Sommerzeit wieder, die Uhren werden dann um eine Stunde zurückgestellt. Dann kriegt man die «verlorene» Stunde zurück. (nfz)