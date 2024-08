39. Jugilager des TV Stein

Voller Stolz über die hohe Anzahl an Anmeldungen und in Vorfreude auf die gemeinsame Zeit bereiteten über 20 Leiterinnen und Leiter sowie die Küchencrew in den letzten Wochen und Monaten das 39. Jugilager der Turnfamilie Stein vor. Wieder einmal ...