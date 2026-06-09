Die «Nachhaltigkeitsperspektive» – eine Mogelpackung

Bei der Chaosinitiative – wie sie viel zutreffender genannt wird – geht es nur vordergründig um eine Verminderung der in der Schweiz lebenden Bevölkerung. Denn wenn Grenzgänger und Jahresaufenthalter weiterhin unbegrenzt kommen dürfen, dann werden die Züge ...

Bei der Chaosinitiative – wie sie viel zutreffender genannt wird – geht es nur vordergründig um eine Verminderung der in der Schweiz lebenden Bevölkerung. Denn wenn Grenzgänger und Jahresaufenthalter weiterhin unbegrenzt kommen dürfen, dann werden die Züge und die Strassen genau so voll sein wie jetzt. Die Wohnungsnot wird kein bisschen abnehmen.

Sie wollen das menschenverachtende Saisonnier-Status unseligen Andenkens wieder einführen. Und mit den Asyl suchenden Menschen hat die Vorlage rein nichts zu tun. – Nein, den Initianten geht es um etwas ganz anderes: um das Zerstören der guten Beziehungen der Schweiz mit dem Todfeind der SVP, der Europäischen Union. – Die SVP-Spitze (hoffentlich nicht die Basis) liebt im Gegensatz dazu das Regime des Erpressers und schamlos wortbrüchigen Trump-Regimes und des Massenmörders und Kriegsverbrechers Putin, wie es sich ja beim «Kuschen» gegenüber Trump und bei der im September zur Abstimmung kommenden Putin-Initiative (offiziell: «Neutralitäts-Initiative») klar zeigt. Darum ein klares «Nein» zur sogenannten «Nachhaltigkeitsinitiative».

ANDREAS BURCKHARDT, MÖHLIN