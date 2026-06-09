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Die «Nachhaltigkeitsperspektive» – eine Mogelpackung

  09.06.2026 Leserbriefe

Bei der Chaosinitiative – wie sie viel zutreffender genannt wird – geht es nur vordergründig um eine Verminderung der in der Schweiz lebenden Bevölkerung. Denn wenn Grenzgänger und Jahresaufenthalter weiterhin unbegrenzt kommen dürfen, dann werden die Züge ...

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