Die Nachfrage nach Holz steigt

Das spürt auch «Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen»

Hinter dem Team von «Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen liegt ein arbeitsintensives und unfallfreies Betriebsjahr 2022. Abgeschlossen hat es mit einer positiven Rechnung. Seit Januar dieses Jahres ist Andreas Bühler Geschäftsleiter. Sein Stellvertreter ist der vorherige Geschäftsführer Alfred Bühler.

Susanne Hörth

Holzerarbeiten sind längst nicht mehr der Hauptaufgabenbereich eines Forstbetriebes. Unterhalt von Flur- und Gemeindestrassen, Naturschutzmassnahmen, Mithilfe beim Bereitstellen von Erholungseinrichtungen, Unterstützung bei Leitungsreparaturen, Winterdienste und vieles mehr reihen sich in die Aufgabengebiete der Forstleute ein. Die breite Palette der unterschiedlichsten Arbeiten erstaune immer wieder, so Herbert Weiss in seinem Vorwort zum Geschäftsbericht von «Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen». Diese Gemeindeanstalt, entstanden aus dem Zusammenschluss der Forstbetriebe Laufenburg und Gansingen steht mittlerweile bereits in ihrem vierten Betriebsjahr. Präsident des Verwaltungsrates ist der Laufenburger Stadtammann Herbert Weiss. Den gemeinsamen Weg gewählt zu haben, sei laut Weiss die richtige Entscheidung gewesen. Bei der Bevölkerung habe sich der neue Forstbetrieb bereits etabliert und auch die vorliegenden Finanzzahlen seien eine weitere Bestätigung für die eingeschlagene Richtung.

Das verdeutlicht auch Alfred Bühler in seinen Ausführungen im Geschäftsbericht 2022. Mit Beginn dieses Jahres hat er die Betriebsführung in jüngere Hände, und zwar in jene von Andreas Bühler, bisher stellvertretenden Betriebsleiter, gelegt. Alfred Bühler übernimmt nun diese Position in einem auf 80 Prozent reduzierte Pensum. «Im dritten Jahr konnte ein Nettoergebnis von 165 882 Franken erzielt werden. Der positive Erfolg kann auf die steigende Nachfrage von Holz, der positiven Marktlage sowie den verschiedenen Projekten begründet werden», hält Alfred Bühler zu den Finanzen fest. Einem Aufwand von 1 296879 Franken stand im vergangenen Jahr der Ertrag von 1 462 762 Franken gegenüber.

Breitgefächerte Aufgabengebiete

Was Herbert Weiss mit der Vielfalt der Aufgaben in seinem Vorwort erwähnte, findet beim Durchlesen des Geschäftsberichtes immer wieder Bestätigung. Neben den Holzarbeiten und Jungwaldpf lege im Wald leisteten die Forstleute unter anderem Einsätze beim Laufenburger Kraftwerk, sie pf legten Bachufer, stellten Sitzbänke und Abschrankungen auf, hielten Waldhütten instand oder brachen Mergel. Zu letzterem gehört auch, dass sie zurückliegenden Betriebsjahr auf rund 8000 Meter Flur- und Waldtrassen neuer Mergel eingebrachten. Die Aufzählung der Aufgabengebiete könnte noch beliebig verlängert werden.

Die Freude an der abwechslungsreichen Arbeit in der freien Natur auch jungen Leuten näher zu bringen und sie vielleicht sogar für den Forstberuf begeistern zu können, auch dem kam das Team von «Forst & Dienste Laufenburg-Gansingen» nach. Unter anderem mit der Durchführung eines Ferienspass-Kurses. Gemeinsam mit dem Forstbetrieb Mettauertal wird zudem auch an der Berufsschau in Etzgen teilgenommen.