Die Kraft der Natur

Das Gesundheitsforum Rheinfelden bietet morgen Samstag, 31. August, eine Kurzwanderung mit Fachfrau Bianca Zogg zum Thema «einheimische Wildkräuter» an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr im neuen Stadtpark Ost am Rhein. Gemeinsam mit dem Natur- und Vogelschutz Rheinfelden zeigt das Gesundheitsforum auf, wie man heimisches «Superfood» direkt vor der Haustür finden und in die Alltagsküche integrieren kann. Der Anlass ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht nötig. (mgt)