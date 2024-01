«Die Kinder haben Anspruch auf Unterricht»

Flüchtlingsunterkünfte in Frick und Laufenburg nur als Zwischenaufenthalte geplant

Am 5. Februar ziehen in der unterirdischen Notunterkunft in Laufenburg die ersten Flüchtlingsfamilien ein. Wie die Mädchen und Buben dieser Familien werden neu auch die Flüchtlingskinder in der Zwischenunterkunft im A3-Werkhof in Frick beschult.

Susanne Hörth

Schon bald nimmt der Kanton Aargau eine weitere kantonale Unterkunft für geflüchtete Menschen in Betrieb. Es handelte sich dabei um die Geschützte Operationsstelle (Gops) in Laufenburg. Diese unterirdische Anlage mit Platz für bis zu 150 Personen befindet sich direkt unter der Parkanlage neben dem Spital. Am 5. Februar, so Pia Maria Brugger, Leiterin Kantonaler Sozialdienst, werden die ersten geflüchteten Familien einziehen. Um ihnen wie auch weiteren Familien einen Aufenthalt ausserhalb der unterirdischen Räumlichkeiten zu ermöglichen, stellt der Sozialdienst aktuell Container im Aussenbereich auf. Die Betreuung der Familien übernimmt die Securitas AG.

Schulunterricht

Die Kinder der in der Gops untergebrachten Flüchtlingsfamilien werden von Beginn an im Begegnungszentrum «Drei Könige» in Rheinfelden auf die Schweizer Volksschule vorbereitet (die NFZ berichtete). Die Frage, ob der sofortige Unterrichtsbeginn auch ein Zeichen dafür sei, dass die Familien längere Zeit in der Gops leben müssen, verneint Pia Maria Brugger. «Unterirdische Unterbringungen sind eine Notlösung. Der Kantonale Sozialdienst beabsichtigt weiterhin, die jeweilige Verweilzeit möglichst kurz zu halten. Die Kinder und Jugendlichen haben jedoch auch in dieser Zeit Anspruch auf Beschulung. Wir versuchen, das Mögliche zu tun, um diesem Anspruch gerecht zu werden.»

Im Gegensatz zu Laufenburg, wo künftig Flüchtlingsfamilien aus verschiedenen Herkunftsländern kurzzeitig leben, werden im A3-Werkhof in Frick seit April 2022 ausschliesslich ukrainische Personen mit Schutzstatus S untergebracht. Auch hier handelt es sich um eine vom Kanton betriebene Unterkunft. Schon bei Inbetriebnahme dieser wurde betont, dass die Menschen maximal drei Wochen hierbleiben, bis für sie woanders im Kanton eine geeignetere Unterbringung gefunden werden kann. Eine Suche, die sich zusehends schwieriger gestaltet. Was wiederum zu einer Verlängerung des Aufenthaltes der Menschen im A3-Werkhof führt. Die Unterkunft war im vergangenen Jahr mehrfach vollbelegt. Ein Unterricht für die schulpflichtigen Mädchen und Buben fand aufgrund des angedachten Kurzaufenthaltes lange nicht statt. Das hat sich mittlerweile geändert. «Vor mehreren Wochen hat der Kantonale Sozialdienst mit einem Container-Aufbau eine Möglichkeit zur Beschulung vor Ort geschaffen», erklärt Pia Maria Brugger. Somit werden die Flüchtlingskinder vom Fricker A3-Werkhof gegenüber den Mädchen und Buben in der Laufenburger Gops, was den Schulunterricht anbelangt, nicht mehr benachteiligt.

Bevor am Montag, 5. Februar, die ersten Familien in die Notunterkunft in Laufenburg einziehen, kann sich die Bevölkerung ein Bild davon machen, wie die unterirdischen Räumlichkeiten aussehen. Der Kanton lädt dazu am Samstag, 3. Februar, zu einem Tag der offenen Türe ein.