1. Liga: SG Yellow Winterthur 2 – TSV Frick 1: 23:27

Am vergangen Sonntag spielte das Damen 1 auswärts gegen die SG Yellow Winterthur 2. Der Gegner war bereits bekannt von einem Testspiel in der Vorbereitung, in welchem sich die Frickerinnen deutlich geschlagen geben mussten. ...