Die Bevölkerung soll mitreden

Mitwirkung zum «Richtplan Landschaft und Erholung» beginnt heute

Die Stadt Rheinfelden aktualisiert ihren «Richtplan Landschaft und Erholung». Neu findet auch das Thema Klima Eingang in das Planungswerk. Am Dienstagabend hat der Stadtrat die Bevölkerung informiert. Das Interesse hielt sich in Grenzen, es wurde aber angeregt diskutiert.

Valentin Zumsteg

Nur knapp 50 Interessierte fanden sich am Dienstagabend im Rheinfelder Kurbrunnen ein. Der Stadtrat hatte die Bevölkerung zu einem Informationsanlass über den «Richtplan Landschaft und Erholung» eingeladen, der im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung aktualisiert wird. «Dabei handelt es sich um ein Planungs- und Arbeitsinstrument der Gemeinde, das behördenverbindlich ist», sagte die zuständige Stadträtin Claudia Rohrer. Die Gemeinden im Aargau haben den gesetzlichen Auftrag, Landschaftsund Naturschutzzonen, Naturobjekte, Oberf lächengewässer und Lebensräume für einheimische Tier- und Pf lanzenarten zu schützen und zu pflegen. Claudia Rohrer gab ein Beispiel: «Seit den 1990er-Jahren hat sich in unserer Region die Anzahl der heissen Tage nahezu verdoppelt. Gleichzeitig schwindet die Biodiversität. Es ist Aufgabe der Gemeinde, hier zu handeln», so Rohrer. Deswegen wird neu auch das Thema Klima im überarbeiteten Planungswerk berücksichtigt; bisher war dies noch nicht der Fall.

Wo gibt es Potential?

Adeline Grass vom Planungsbüro Metron stellte den revidierten «Richtplan Landschaft und Erholung» im Detail vor. Zu den fünf Themenfeldern (ökologische Infrastruktur, Freizeit und Erholung, Wald, Landwirtschaft und Klima) sind generelle Ziele und Handlungsgrundsätze formuliert und konkrete Massnahmen erwähnt. Eine zweite Unterteilung erfolgt in acht multifunktionale Räume, wie zum Beispiel das Rheinufer West, der Stadtgraben oder das Grossgrüt. Der Richtplan zeigt beispielsweise auf, wo es heute schon Vernetzungsachsen gibt, wo Aufwertungspotential besteht und wo neue geschaffen werden könnten. Das Planwerk soll dabei helfen, alle Tätigkeiten der Gemeinde im Bereich Landschaft, Freiraum und Erholung zu koordinieren. Die Interessen der Freizeit- und Erholungsnutzung sollen mit den Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes abgestimmt werden.

«Titel greift zu kurz»

Auch wenn es am Infoabend nur wenig Publikum hatte, gab es doch zahlreiche Fragen und Anregungen aus der Versammlung. Albi Wuhrmann, Präsident des Natur- und Vogelschutzes Rheinfelden, regte an, den Namen des Richtplans zu ändern: «Der Titel Landschaft und Erholung greift zu kurz. Biodiversität und Klima kommen nicht vor.» Er schlug deswegen vor, die Begriffe Landschaft, Klima, Biodiversität und Freizeit im Titel zu verwenden. Überhaupt bemängelt er, dass das Thema Biodiversität zu wenig Platz findet: «Dafür braucht es ein separates Kapitel in diesem Papier.» Zudem dürfte aus seiner Sicht beim Thema ökologische Infrastruktur die Landwirtschaft noch stärker einbezogen werden. Stadtbaumeister Lorenz I. Zumstein erklärte zum Thema Titel, dass der Begriff «Richtplan Landschaft und Erholung» schon bisher immer zur Anwendung kam und es deshalb naheliege, diesen Namen auch weiterhin zu verwenden. Es folgten weitere Fragen und Anregungen aus der Versammlung. So gab Nina Schweighauser zu bedenken, dass im Westen der Stadt immer mehr verdichtet werde. Deswegen sei es wichtig, dass die dortigen Freizeiteinrichtungen wie zum Beispiel Kinderspielplätze nicht verschwinden würden.

Ab heute Freitag läuft nun die Mitwirkung zum «Richtplan Landschaft und Erholung.» Dabei gibt es ein kleines Novum, wie Lorenz I. Zumstein erläuterte. Erstmals wird die Mitwirkung digital durchgeführt. Jeder und jede kann sich zum revidierten Planungswerk äussern. Wer dies nicht online tun will, darf aber weiterhin eine schriftliche Eingabe machen, wie Zumstein betonte. Nach der Auswertung der Mitwirkung und der allenfalls nötigen Überarbeitung wird der «Richtplan Landschaft und Erholung» schliesslich vom Stadtrat verabschiedet.

Die Mitwirkung beginnt heute Freitag und läuft bis am 23. Juli.

www.nutzungsplanungrheinfelden.ch