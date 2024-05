Die Bevölkerung kann mitwirken

Informationsveranstaltung zum «Richtplan Landschaft und Erholung»

Im Rahmen der Gesamtrevision der Nutzungsplanung aktualisiert die Stadt Rheinfelden ihren Richtplan Landschaft und Erholung. Bevor die Bevölkerung während der öffentlichen Auflage zum Entwurf Stellung nehmen kann, präsentieren die Verantwortlichen die Ziele und Inhalte des Richtplans am Dienstag, 21. Mai, an einer Informationsveranstaltung.

Die Landschaft rund um Rheinfelden und die städtischen Freiräume sind für die Bevölkerung und für Gäste der Region von hohem Wert. Der Richtplan Landschaft und Erholung (RLE) zeigt auf, wo und wie sich die Stadt in den Bereichen Natur, Landschaft und Erholung entwickeln möchte. Im Zusammenhang mit der Nutzungsplanungsrevision nimmt die Stadt Rheinfelden ihren gültigen RLE unter die Lupe. Seit dessen Erarbeitung 2008 haben sich in der Raumplanung neue Schwerpunkte ergeben. So widmet sich im überarbeiteten Richtplan ein Kapitel dem Thema Klima und auch den innerstädtischen Freiräumen kommt mehr Bedeutung zu als bisher, wie es in einer Medienmitteilung der Stadt heisst.

Der neue RLE basiert auf dem Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) der Stadt Rheinfelden aus dem Jahr 2021 und ist Grundlage für alle Planungen und Projekte der öffentlichen Hand im Bereich Landschaft und Erholung. Inhalte, die grundeigentümerverbindlich festgelegt werden sollen, werden in der Nutzungsplanung umgesetzt. Zu fünf Themenfeldern sind im überarbeiteten RLE generelle Ziele und Handlungsgrundsätze formuliert und konkrete Massnahmen abgeleitet: ökologische Infrastruktur, Freizeit und Erholung, Wald, Landwirtschaft sowie Klima. «Neben der Sortierung nach Themenfeld sind die Massnahmen im RLE auch räumlich in acht multifunktionale Räume gebündelt. So entstehen zwei Zugänge zu Stossrichtungen, Handlungsfeldern und Massnahmen: zum einen über ein für das ganze Gemeindegebiet gültiges Themenfeld, zum anderen über einen multifunktionalen Raum, für den die gültigen Massnahmen aus allen fünf Themenbereichen zusammengefasst sind», schreibt die Verwaltung.

Eine breit abgestützte Grundlage

Der RLE ist das zentrale Instrument der Stadt, um landschaftsrelevante Projekte zu planen und die Interessen der Freizeit- und Erholungsnutzung mit den Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes zu koordinieren. Entsprechend gross war die Begleitgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Naturschutz und Bevölkerung, welche die Stadt bei der Erarbeitung des neuen RLE unterstützt hat. (mgt/nfz)

Die öffentliche Mitwirkung zum RLE startet mit einer Informationsveranstaltung für die Bevölkerung. Diese findet am Dienstag, 21. Mai, um 19 Uhr, im Musiksaal der Kurbrunnenanlage (Habich-Dietschy-Strasse 14) statt. Die Stadt lädt alle Interessierten dazu ein, sich über die Inhalte des RLE zu informieren. Anschliessend hat die Bevölkerung bis Mitte Juli Zeit, zum Richtplanentwurf Stellung zu nehmen.